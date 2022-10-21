Названо условие начала отставок политиков в западных странах

Политолог Леви считает, что отставки западных политиков возможны с наступлением холодов

Отставки западных высокопоставленных политиков возможны в случае, если властям не удастся урегулировать энергетический кризис до наступления холодов. В противном случае отставки маловероятны ввиду кадрового кризиса. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

«Мы уже наблюдаем, что экономически кризис начал сказываться на гражданах западных стран и давить на Европу. Свидетельство тому — недовольства и выступления, которые имеют место в разных частях Европы. Также, посмотрев внимательнее, мы заметим, что и в США складывается достаточно непростая ситуация, действующий президент теряет поддержку», — перечислил политолог.

И все же, говорить о том, что в Европе начался глобальный политический кризис, уверен Леви, нельзя. Первым лицам государств придется маневрировать в части экономики, пытаться договориться с электоратом, но, к сожалению, пространство для подобных маневров у них достаточно ограничено.

«Проблема еще и в том, что сегодня в Европе кризис новых людей: можно снять какого-то политика, но не ясно, кого ставить на его место. То же, кстати, справедливо и для Еврокомиссии. Так что, если появятся интересные кандидатуры, действующих политиков заменят, если нет — будут тянуть. Но все же единичные отставки крайне вероятны», — отметил политолог.

О волне отставок мы будем говорить уже с наступлением холодов, тогда уже сами политики могут попытаться передать свои должности, чтобы не на их именах в истории осталась Европа периода сильных потрясений Дмитрий Леви политолог

Также Леви считает, что многое будет зависеть от динамики в экономиках западных стран и решения энергетического кризиса: если его удастся локализовать, сделать минимально чувствительным для граждан с помощью субсидий или других механизмов, политического кризиса удастся избежать.

Премьер-министр Великобритании подтвердила свою отставку 20 октября. Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера. Также стало известно, что рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона за месяц упал на семь пунктов.