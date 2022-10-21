Миру предсказали дефицит одного металла

Глава BHP Group Майк Генри: к концу десятилетия мир столкнется с дефицитом меди

К концу десятилетия мировые рынки и производители столкнутся с дефицитом меди, предсказал глава крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group Майк Генри, выступая на отраслевой конференции в Лондоне. Об этом пишет Bloomberg.

Одной из главных причин нехватки меди к концу 2020-х, по мнению Генри, является диспропорция спроса и предложения, которая возникнет из-за ускорения перехода на возобновляемые источники энергии и усложнения добычи. Компаниям становится все сложнее найти более легкодоступные и богатые месторождения, указал глава BHP Group. На этом фоне следует ожидать и роста цен, заявил соруководитель отдела торговли металлами и полезными ископаемыми в Trafigura Group Коста Бинтас 20 октября.

Пока же цены на медь упали на треть по сравнению с мартом. Это привело к тому, что открытие некоторых новых месторождений стало нерентабельным. Например, горнодобывающий гигант Newmont недавно свернул планы по вложению двух миллиардов долларов в добычу золота и меди в Перу. А так как на разработку и запуск нового рудника требуется не менее десяти лет, нынешние решения производителей отразятся на рынке только в начале 2030-х.