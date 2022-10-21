Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:16, 21 октября 2022Экономика

Миру предсказали дефицит одного металла

Глава BHP Group Майк Генри: к концу десятилетия мир столкнется с дефицитом меди

Фото: Ra Dragon / Unsplash

К концу десятилетия мировые рынки и производители столкнутся с дефицитом меди, предсказал глава крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group Майк Генри, выступая на отраслевой конференции в Лондоне. Об этом пишет Bloomberg.

Одной из главных причин нехватки меди к концу 2020-х, по мнению Генри, является диспропорция спроса и предложения, которая возникнет из-за ускорения перехода на возобновляемые источники энергии и усложнения добычи. Компаниям становится все сложнее найти более легкодоступные и богатые месторождения, указал глава BHP Group. На этом фоне следует ожидать и роста цен, заявил соруководитель отдела торговли металлами и полезными ископаемыми в Trafigura Group Коста Бинтас 20 октября.

Пока же цены на медь упали на треть по сравнению с мартом. Это привело к тому, что открытие некоторых новых месторождений стало нерентабельным. Например, горнодобывающий гигант Newmont недавно свернул планы по вложению двух миллиардов долларов в добычу золота и меди в Перу. А так как на разработку и запуск нового рудника требуется не менее десяти лет, нынешние решения производителей отразятся на рынке только в начале 2030-х.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Данил Дмитриев
Обсудить
Последние новости
Российскую делегацию не пустили в США на конференцию МАГАТЭ
Россияне массово заинтересовались переездом в одну страну
Стюардесса опровергла хитрый лайфхак туристов получить лишние сиденья в самолете
Стало известно о пострадавшей из-за попадания снаряда ВСУ в завод под Белгородом
Макрон обвинил США в наживе на европейцах
Японская инфляция побила рекорд за 30 лет
Глава приграничного российского региона подтвердил возгорание после обстрела ВСУ
Акунин сообщил об исчезновении его имени с театральных афиш Москвы и Петербурга
ВСУ целились в российский энергообъект и попали в лакокрасочный завод
Патриарх Кирилл рассказал о прошедшем 48 тюрем родственнике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.