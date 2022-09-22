Миру предсказали дефицит важнейшего металла

Bloomberg: падение цен на медь может привести к дефициту в будущем

Цена меди — важнейшего металла, который используется буквально во всем: от кабелей до компьютерных чипов и электромобилей — с марта обрушилась почти на треть. Длительная распродажа на рыке рискует привести к мировому дефициту в будущем, предсказывает Bloomberg.

«Мы оглянемся на 2022 год и подумаем: "Упс"», — сказал глава отдела стратегии в отношении реальных активов в Wells Fargo Джон Лафорж. Запасы, отслеживаемые торговыми биржами, близки к историческим минимумам. А падение цен означает, что добыча на новых рудниках, которая, согласно прогнозам, начнет сокращаться в 2024 году, в ближайшем будущем может стать еще меньше. Один из горнодобывающих гигантов Newmont недавно свернул планы по вложению 2 миллиардов долларов в добычу золота и меди в Перу. Freeport-McMoRan, крупнейший в мире поставщик, предупредил, что цены в настоящее время «недостаточны» для поддержки новых инвестиций.

При этом, как отмечает агентство, на разработку и запуск нового рудника потребуется не менее 10 лет, и это означает, что решения, которые производители принимают сегодня, помогут определить поставки как минимум на десятилетие. «Значительные инвестиции в медь действительно требуют хорошей цены или по крайней мере хорошей воспринимаемой цены на медь в долгосрочной перспективе», — сказал главный исполнительный директор Rio Tinto Group Джейкоб Стаушолм.

Медь — ключевой металл для развития «зеленой» энергетики. Из нее делают не только части электромобилей, металл также нужен для строительства электросетей, а также ветряных и солнечных электростанций. Согласно исследованию S&P Global стремление довести вредные выбросы в атмосферу в рамках политики «чистого нуля» удвоит спрос на металл до 50 миллионов тонн в год к 2035-му. Между тем, рост добычи полезных ископаемых достигнет пика примерно к 2024 году из-за нехватки новых проектов в работе и истощения существующих источников. Согласно исследованию S&P Global, это создает сценарий, при котором мир может столкнуться с историческим дефицитом в размере до 10 миллионов тонн в 2035 году. В следующем десятилетии горнодобывающим компаниям потребуется потратить около 150 миллиардов долларов, чтобы покрыть дефицит.

Нехватка закономерно приведет к росту цен. Goldman Sachs прогнозирует, что эталонная цена на Лондонской бирже металлов почти удвоится и составит в среднем 15 тысяч долларов за тонну в 2025 году. Сейчас медь на LME стоит примерно 7690 долларов за тонну. Все эти прогнозы мега-спроса основаны на идее о том, что правительства будут продолжать добиваться нулевого уровня выбросов, что крайне необходимо для борьбы с изменением климата, признает Bloomberg.

Еще в апреле эксперты предупреждали, что мировая экономика оказалась на грани дефицита основных промышленных металлов — запасы алюминия, меди, никеля и цинка упали до критически низкого уровня. За последний год их объем уменьшился на 70 процентов. Склады опустели, так как трейдеры и крупные компании произвели большие закупки на фоне постпандемийного спроса, а производство в России и Европе упало. Наихудшая ситуация сложилась с запасами цинка, который используют в качестве защитного покрытия для стали в строительстве, производстве автомобилей и бытовой техники.