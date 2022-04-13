Мировая экономика оказалась на грани дефицита основных металлов

FT: мировые запасы ряда промышленных металлов упали до критически низкого уровня

Мировая экономика оказалась на грани дефицита основных промышленных металлов — запасы алюминия, меди, никеля и цинка упали до критически низкого уровня. За последний год их объем уменьшился на 70 процентов, пишет Financial Times. Склады опустели, так как трейдеры и крупные компании произвели большие закупки на фоне постпандемийного спроса, а производство в России и Европе упало.

Наихудшая ситуация сложилась с запасами цинка, который используют в качестве защитного покрытия для стали в строительстве, производстве автомобилей и бытовой техники. С начала апреля его запасы на ведущей мировой товарной Лондонской бирже металлов (LME) снизились почти на 60 тысяч тонн — до двухлетнего минимума в чуть более 45 тысяч тонн. В связи с этим 12 апреля цены на цинк обновили 16-летний рекорд, достигнув почти 4400 долларов за тонну.

Объем выпуска металлов в Европе резко снизился из-за рекордных цен на электричество. За последние два месяца ряд цинковых и алюминиевых заводов промышленных гигантов Glencore, Trafigura и Norsk Hydro стали убыточными, из-за чего компании были вынуждены сократить производство. После этого производителям пришлось забрать часть запасов со складов LME и других бирж, чтобы компенсировать нехватку продукции и продолжить выполнять свои обязательства по договорам с клиентами.

«Текущие цены на электроэнергию могут привести к еще большему сокращению производства металлургических предприятий, и в ближайшем будущем эти решения могут быть [исполнены] — быстрее в отношении цинка, чем в отношении алюминия», — заявил аналитик Morgan Stanley Мариус ван Страатен, имея в виду, что легче скорректировать производительность цинкового завода.

Еще одним важным фактором возможного дефицита являются санкции в отношении России, которые ограничивают поставки металлов. Цены на медь и никель уже выросли на фоне опасений нарушения поставок. В марте LME пришлось приостановить торги никелем, так как его стоимость подскочила на 250 процентов. Что касается меди, Goldman Sachs допускает исчерпание ее запасов в ближайшее время. Аналитики ожидают, что предложение рафинированной меди в 2022 году отстанет от спроса на 375 тысяч тонн, и при таком сценарии мировые запасы истощатся к декабрю.

В марте Великобритания ввела 35-процентный тариф на ввоз ряда российских товаров, среди прочего — железа, серебра, стали и свинца. После этого LME запретила размещение ряда металлов из России. Ограничение коснулось меди «Норникеля», алюминия, произведенного на предприятиях «Русала» в Красноярске, Братске, Саяногорске, Новокузнецке и Волгограде, а также на Кандалакшском и Богучанском заводах. В список также попали алюминий бренда Alloy и свинец.

