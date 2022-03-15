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Великобритания запретила ввозить предметы роскоши в Россию

Правительство Великобритании запретило экспорт предметов роскоши на территорию России

Фото: Thomas Peter / Reuters

Правительство Великобритании ввело запрет на экспорт различных предметов роскоши в Россию на фоне ситуации с Украиной. Соответствующую информацию публикует ТАСС.

На данный момент неизвестно, какие конкретно товары запретили ввозить на территорию России. Сообщается, что Великобритания также введет дополнительный 35-процентный тариф на импорт ряда российской продукции в страну, в том числе водки.

Ранее аналогичный указ, согласно которому на территорию России запрещается ввозить предметы роскоши, подписал президент США Джо Байден. Речь идет, в частности, об экспорте автомобилей, брендовой одежды, люксовых часов, ювелирных украшений, элитного алкоголя и других дорогостоящих товаров. «Общая стоимость экспортируемой продукции, на которую распространяются сегодняшние ограничения, составляет почти 550 миллионов долларов в год», — говорится в сообщении.

Помимо этого, 11 марта Байден запретил поставки в Россию долларовых купюр. Запрещается «экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или гражданином Соединенных Штатов, где бы он ни находился, банкнот, деноминированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации».

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Майя Пономаренко
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