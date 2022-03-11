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Байден запретил ввозить роскошные машины и одежду в Россию

США запретили экспорт роскошных товаров на территорию России и Белоруссии

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому на территорию России запрещается ввозить предметы роскоши. Заявление Белого дома передает ТАСС.

Речь идет, в частности, об экспорте автомобилей, брендовой одежды, люксовых часов, ювелирных украшений, элитного алкоголя и других дорогостоящих товаров. «Общая стоимость экспортируемой продукции, на которую распространяются сегодняшние ограничения, составляет почти 550 миллионов долларов в год», — говорится в сообщении.

В свою очередь, американский Минторг уточнил, что ограничения вводятся на экспорт, реэкспорт и передачу внутри страны предметов роскоши всем конечным пользователям в России и Белоруссии, а также ряду российских и белорусских олигархов и ведущим злонамеренную деятельность лицам в других странах мира.

Ранее 11 марта Джо Байден подписал указ, согласно которому Штаты запрещают поставки в Россию долларовых купюр. Согласно заявлению, запрещается «экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или гражданином Соединенных Штатов, где бы он ни находился, банкнот, деноминированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации».

Байден также объявил и о других ограничительных мерах против России из-за спецоперации на Украине. США запретили импорт водки, бриллиантов и морепродуктов из России.

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Дина Васильева
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