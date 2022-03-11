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Байден запретил поставлять в Россию долларовые банкноты

Президент США Байден подписал указ о запрете на поставки в Россию долларовых банкнот

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому Штаты запрещают поставки в Россию долларовых купюр. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно указу, запрещается «экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или гражданином Соединенных Штатов, где бы они ни находились, банкнот, деноминированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации».

Ранее Байден объявил о новых ограничительных мерах против России из-за спецоперации на Украине. США запретили импорт водки, бриллиантов и морепродуктов из России. Также Байден подпишет указ, который запретит экспорт в Россию предметов роскоши. Это касается одежды, автомобилей, а также ювелирных изделий.

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Варвара Кошечкина
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