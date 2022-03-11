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Столтенберг назвал срок окончания санкций против России

Генсек НАТО заявил, что Запад продолжить вводить санкции до конца спецоперации на Украине

Фото: Globallookpress.com

Европа и Североатлантический альянс будут продолжать вводить новые экономические санкции до момента конца спецоперации России на Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС

Столтенберг назвал сроки окончания ограничений и обозначил условия для этого решения. «Сейчас нужно, чтобы президент [России Владимир] Путин прекратил войну, вывел войска и приступил к мирному решению. Пока он этого не сделает, [Запад] продолжит оказывать на него давление через экономические санкции, через поддержку Вооруженных сил Украины», — заявил генсек.

По словам Столтенберга, в нынешней напряженной мировой обстановке значительно повышается ценность международных институтов и объединений. «НАТО — это самый сильный и успешный альянс в истории, потому что мы держимся вместе. Мы оборонительный альянс и не провоцируем конфликты», — рассказал глава НАТО.

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Ранее Столтенберг заявил, что санкции государств Североатлантического альянса против России необходимы для поддержки Украины в текущей ситуации, несмотря на нежелание стран-членов блока их вводить. Он добавил, что альянс обязан реагировать на сложившиеся обстоятельства.

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Дмитрий Сотак
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