Столтенберг назвал срок окончания санкций против России

Генсек НАТО заявил, что Запад продолжить вводить санкции до конца спецоперации на Украине

Европа и Североатлантический альянс будут продолжать вводить новые экономические санкции до момента конца спецоперации России на Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС

Столтенберг назвал сроки окончания ограничений и обозначил условия для этого решения. «Сейчас нужно, чтобы президент [России Владимир] Путин прекратил войну, вывел войска и приступил к мирному решению. Пока он этого не сделает, [Запад] продолжит оказывать на него давление через экономические санкции, через поддержку Вооруженных сил Украины», — заявил генсек.

По словам Столтенберга, в нынешней напряженной мировой обстановке значительно повышается ценность международных институтов и объединений. «НАТО — это самый сильный и успешный альянс в истории, потому что мы держимся вместе. Мы оборонительный альянс и не провоцируем конфликты», — рассказал глава НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что санкции государств Североатлантического альянса против России необходимы для поддержки Украины в текущей ситуации, несмотря на нежелание стран-членов блока их вводить. Он добавил, что альянс обязан реагировать на сложившиеся обстоятельства.