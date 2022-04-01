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Лондонская биржа запретила размещение ряда российских металлов

Лондонская биржа запретила размещать ряд металлов из России

Фото: Simon Dawson / Reuters

Лондонская биржа металлов (LME) ввела запрет на размещение ряда металлов из России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте биржи.

«Объявляет о немедленной приостановке размещения марок металлов на складах, зарегистрированных на LME в Великобритании, за исключением случаев, если склад может доказать, что дата вывоза из России была до 25 марта 2022 года», — говорится в сообщении. Запрет вводится в том числе в отношении меди «Норникеля», алюминия, произведенного на предприятиях «Русала» в Красноярске, Братске, Саяногорске, Новокузнецке и Волгограде, а также на Кандалакшском и Богучанском заводах. В список также попали алюминий бренда Alloy и свинец.

Это произошло после того, как Лондон принял решение ввести 35-процентный тариф на ввоз ряда российских товаров. Среди прочего это коснулось железа, серебра, стали и свинца.

В марте стало известно, что Минпромторг России договорился с металлургами уйти от привязки внутренних цен к Лондонской бирже металлов (LME). Теперь цены на металл станут рассчитываться в рублях. Металлурги будут нацелены в первую очередь на обеспечение внутренних потребностей, пояснял глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Платон Щукин
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