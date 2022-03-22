Российские металлурги решили игнорировать Лондонскую биржу и перейти на рубли

Металлурги уйдут от привязки внутренних цен к Лондонской бирже металлов

Минпромторг России договорился с металлургами уйти от привязки внутренних цен к Лондонской бирже металлов (LME), о решении ее игнорировать пишет РИА Новости.

Теперь цены на металл станут рассчитываться в рублях. Металлурги будут нацелены в первую очередь на обеспечение внутренних потребностей, отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он добавил, что металлургов решили обеспечить контрактами благодаря инфраструктурным стройкам. Планируется, что это позволит обеспечить необходимые объемы производства металла, сохранить предприятия и рабочие места.

Согласно данным LME, стоимость алюминия в ходе торгов 3 марта обновила исторический максимум, поднявшись выше 3600 долларов за тонну. Стоимость никеля 8 марта вдвое побила рекорд 2007 года и составила более 100 тысяч долларов за тонну.

Ранее заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов призвал металлургов снизить цены на горячекатаный прокат, арматуру и другие товары. Посредники, которые не выполнят требование, могут уйти с российского рынка.