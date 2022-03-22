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Российские металлурги решили игнорировать Лондонскую биржу и перейти на рубли

Металлурги уйдут от привязки внутренних цен к Лондонской бирже металлов

Фото: Toby Melville / Reuters

Минпромторг России договорился с металлургами уйти от привязки внутренних цен к Лондонской бирже металлов (LME), о решении ее игнорировать пишет РИА Новости.

Теперь цены на металл станут рассчитываться в рублях. Металлурги будут нацелены в первую очередь на обеспечение внутренних потребностей, отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Он добавил, что металлургов решили обеспечить контрактами благодаря инфраструктурным стройкам. Планируется, что это позволит обеспечить необходимые объемы производства металла, сохранить предприятия и рабочие места.

Согласно данным LME, стоимость алюминия в ходе торгов 3 марта обновила исторический максимум, поднявшись выше 3600 долларов за тонну. Стоимость никеля 8 марта вдвое побила рекорд 2007 года и составила более 100 тысяч долларов за тонну.

Ранее заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов призвал металлургов снизить цены на горячекатаный прокат, арматуру и другие товары. Посредники, которые не выполнят требование, могут уйти с российского рынка.

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Платон Щукин
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