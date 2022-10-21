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19:21, 21 октября 2022Мир

Новый премьер Италии Мелони объявила состав правительства

Новый премьер Италии Мелони объявила состав правительства республики

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила состав правительства республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Большинство должностей в совете министров страны заняли представители партии Мелони «Братья Италии».

Пост главы Минобороны займет один из основателей «Братьев», бывший замглавы оборонного ведомства Гвидо Крозетто. Экс-глава Европарламента Антонио Таяни и лидер партии «Лига» Матео Сальвини получили должности вице-премьеров. Таяни достался портфель министра иностранных дел, Сальвини стал министром инфраструктуры и транспорта. Министерство экономики и финансов Италии возглавил член «Лиги» Джанкарло Джорджетти.

Ранее новым премьер-министром Италии стала лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. Президент республики Серджо Маттарелла вызвал Мелони в пятницу, 21 октября, на встречу, где передал ей мандат на формирование совета министров. Новое правительство будет приведено к присяге 22 октября.

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Анжелика Бережная
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