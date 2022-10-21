Назван новый премьер-министр Италии

Лидер партии «Братья Италии» Мелони стала новым премьер-министром страны

Новым премьер-министром Италии стала лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. Об этом сообщает ТАСС.

Президент республики Серджо Маттарелла вызвал Мелони в пятницу, 21 октября на встречу, где передал ей мандат на формирование Совета министров. Новое правительство будет приведено к присяге 22 октября.

Ранее стало известно, что на внеочередных парламентских выборах в Италии победу одержала правоцентристская коалиция. Главной политической силой страны стала правая партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, набравшей более 26 процентов голосов.

Мелони находится в союзе с Маттео Сальвини, который является лидером ультраправой партии «Лига Севера». Последний открыто назвал законным присоединение Крыма к России в 2014-м и похвалил российского президента Владимира Путина в 2019 году как «одного из лучших государственных деятелей на Земле».