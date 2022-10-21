В Госдуме назвали число мобилизованных в России

Депутат Останина: число призванных в рамках мобилизации достигло 260 тысяч человек

Число россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, достигло 260 тысяч человек. Об этом сообщила глава комитета Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина, передает ТАСС.

По словам парламентария, осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14 процентов.

Президент России Владимир Путин 12 октября заявлял, что частичная мобилизация в России завершится в течение двух недель. Глава государства сообщил, что в части уже направили 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч, никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точной даты завершения частичной мобилизации пока не существует. Также он отметил, что необходимые уроки из ошибок при мобилизации выносятся, ситуация по многим параметрам выправилась.