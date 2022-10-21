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12:48, 21 октября 2022Россия

В Кремле ответили на вопрос о точных сроках завершения частичной мобилизации

Представитель Кремля Песков заявил, что точных сроков завершения частичной мобилизации нет
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Точной даты завершения частичной мобилизации пока не существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос о сроках завершения призыва резервистов, Песков напомнил о выступлении главы государства на пресс-конференции в Астане — 14 октября президент заявлял о примерном сроке окончания мобилизации в две недели.

«Какой-то более точной даты нет», — подытожили в Кремле.

Ранее Песков отмечал, что процесс мобилизации может завершиться до конца октября.

14 октября российский лидер сообщил, что по его данным, из запланированных 300 тысяч уже мобилизованы 222 тысячи человек. Президент подчеркнул, что все резервисты должны пройти обязательную подготовку до отправки в зону спецоперации.

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Валерий Розенберг
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