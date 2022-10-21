Командующий Северным флотом заявил о негативных тенденциях в Арктике

Командующий Северным флотом Моисеев заявил о негативной тенденции в обстановке в Арктике

В военно-политической обстановке в Арктике нарастают негативные тенденции. Об этом заявил командующий Северным флотом (СФ) адмирал Александр Моисеев, передает ТАСС.

«В своем докладе адмирал Александр Моисеев отметил, что, несмотря на относительную стабильность и отсутствие в Арктике реальных вызовов и угроз региональной безопасности, военно-политическая обстановка в регионе на современном этапе характеризуется нарастанием негативных тенденций», — сообщили в пресс-службе флота.

Заявление было сделано по итогам встречи адмирала с участниками 62-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

Ранее сенатор США Ангус Кинг заявил, что глобальное потепление не только открывает новые маршруты в Арктике, но и превращает регион в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией. Он взял в пример Средиземное море, где более тысячи лет шли войны. «Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта», — сказал он.

В сентябре заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Даг Джонс заявил, что США и их союзники по НАТО намерены наращивать свое присутствие в Арктике. По словам политика, особенно актуальным этот вопрос станет после вступления в альянс Швеции и Финляндии.