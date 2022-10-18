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06:56, 18 октября 2022Мир

В США нашли новый регион для «противостояния» с Россией

Сенатор США Ангус Кинг заявил, что Арктика может стать центром конфликта с Россией

Фото: Pixabay

Сенатор США Ангус Кинг в беседе с CNN заявил, что глобальное потепление не только открывает новые маршруты в Арктике, но и превращает регион в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией.

Он взял в пример Средиземное море, где более тысячи лет шли войны. «Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта», — сказал он.

Политик подчеркнул, что изменение климата привело к ажиотажу вокруг Арктики из-за интереса стран к неразведанным запасам энергоносителей и минералов, а также морским транспортным путям. При этом он допустил, что в регионе возможен конфликт между Россией и США. Кинг отметил критическую важность региона для внешней политики Америки и ее национальной безопасности.

В сентябре заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Даг Джонс заявил, что США и их союзники по НАТО намерены наращивать свое присутствие в Арктике. По словам политика, особенно актуальным этот вопрос станет после вступления в альянс Швеции и Финляндии.

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Марина Совина
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