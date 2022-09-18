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Госдеп допустил наращивание присутствия США и НАТО в Арктике

В Госдепе сообщили, что США и НАТО будут усиливать свое присутствие в Арктике

Фото: Вера Костамо / РИА Новости

США и их союзники по НАТО намерены наращивать свое присутствие в Арктике, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Даг Джонс на видеоконференции, пишет ТАСС.

По словам политика, особенно актуальным этот вопрос станет после вступления в альянс Швеции и Финляндии. Джонс уточнил, что Россия наращивает свое присутствие в Арктике, Китай также ищет пути влияния в этом регионе. «Альянс будет уделять еще больше внимания Арктике, когда Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу и в нем будут представлены семь из восьми арктических стран», — допустил он.

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При этом он напомнил, что в последние годы Североатлантический альянс уже увеличил свое присутствие в Арктике и регулярно проводит учения. «Это свидетельствует о том, что НАТО здесь играет все более важную роль», — указал представитель Госдепа.

В августе внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси заявила, что Россия слишком активно осваивает Арктику и увеличивает добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана.

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Марина Совина
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