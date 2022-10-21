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17:10, 21 октября 2022Экономика

Крымская водочная компания собралась продавать слабоалкогольные коктейли

Крымская водочная компания решила добавить к водке и коньяку слабоалкогольные коктейли

Фото: Elevate / Unsplash

В течение нескольких месяцев Крымская водочная компания (КВК) собирается вывести на федеральный рынок слабоалкогольные коктейли под брендом Longer. Об этом «Коммерсанту» рассказал владелец и гендиректор компании Виктор Злотницкий.

Продажи напитков в бутылках начнутся в ближайшие месяцы. Позднее предполагается наладить выпуск в алюминиевых банках. Все варианты коктейлей будут негазированными. Переговоры с ретейлерами находятся на финальной стадии.

КВК выпускает водку Medoff, «Союз-Виктан», «На березовых бруньках», «Мърная», коньяки «Коктебель», «Крымский» и другие. Компания является шестым по объему производителем коньяка в России.

В январе-июле текущего года она увеличила выпуск коньяка на 57 процентов, до 326 тысяч декалитров. В минувшем году выручка КВК достигла 3,25 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 142,55 миллиона рублей.

Ранее 21 октября президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым заявил, что бороться с высоким уровнем употребления спиртных напитков нужно, но не с помощью запретов, а создавая возможности для занятия саморазвитием. При этом он указал, что в целом по стране проблема решается успешно и в регионе тоже можно с этим что-то сделать.

В свою очередь, в августе на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым глава государства отметил, что при борьбе с алкоголизмом нельзя ничего запрещать и излишне поднимать цены, а справиться с чрезмерным употреблением поможет пропаганда.

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Платон Щукин
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