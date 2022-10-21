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13:47, 21 октября 2022Россия

Путин назвал способ решить проблему алкоголизма

Путин заявил, что проблема алкоголизма не решается запретами

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин заявил, что бороться с высоким уровнем употребления спиртных напитков помогут не запреты, а возможность заниматься саморазвитием. О предложенном главой государства способе решить проблему алкоголизма сообщает РИА Новости.

«Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет», — сказал российский лидер, подчеркнув, что проблема алкоголизма решаема.

Он добавил, что в России в последние годы наблюдается положительная динамика в этом отношении.

Ранее врач психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом №1 Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Андрей Вдовин высказался о допустимых дозах алкоголя.

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Варвара Кошечкина
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