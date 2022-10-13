Нарколог высказался о допустимых дозах алкоголя

Врач-нарколог Вдовин заявил, что безопасных доз алкоголя не существует

Любой алкоголь вредит организму, так как содержащийся в нем этанол вызывает повышенную нагрузку на весь организм, в частности на печень и сердечно-сосудистую систему, заявил в разговоре с «Лентой.ру» врач психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом №1 Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Андрей Вдовин.

«Позиция Всемирной организации здравоохранения и современной наркологии заключается в том, что алкоголь вреден в любых количествах. Этиловый спирт — это токсическое вещество, или яд, а яд не может быть безвредным. Поэтому безопасной дозы алкоголя не существует, в принципе», — подчеркнул врач.

Допустимая доза алкоголя — это ноль Андрей Вдовин врач психиатр-нарколог

Естественно, чем больше спиртного употребляет человек, тем больше вреда наносит себе, своему организму, сказал Вдовин. И если выпивать немного, но часто, это тоже окажет пагубное воздействие. «Если употреблять каждый день хотя бы рюмку крепкого алкоголя, в течение месяца это может привести к алкоголизму. Через месяц ежедневного употребления спиртного определенный печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. И это уже разрушительно действует на организм. Незаметно и пока без видимого вреда», — пояснил нарколог.

Адекватное отношение к алкоголю, по его словам, заключается в его полном исключении из своей жизни. Тем не менее, если человеку все же по каким-то причинам приходится употреблять спиртное, врач посоветовал выдерживать большой временной промежуток между употреблением и уменьшать дозы алкоголя.

Ранее заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета Марина Кинкулькина назвала ошибки в борьбе со стрессом и тревогой и, в частности, призвала россиян не снимать стресс алкоголем.

