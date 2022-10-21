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19:10, 21 октября 2022Бывший СССР

В Николаеве задержали главу ритуальной службы по подозрению в госизмене

СБУ задержала главу ритуальной службы Николаева по подозрению в сотрудничестве с Россией

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

Служба безопасности Украины (СБУ) в Николаеве задержала главу ритуальной службы города Александра Сагайдака по подозрению в сотрудничестве с Россией, передает Telegram-канал «Политика страны». По данным издания, задержание произошло во время совещания у мэра Николаева.

«Под конец совещания в кабинет зашел мэр Сенкевич и объявил, что приехали сотрудники Службы безопасности, у которых есть вопросы к присутствующим. После чего в кабинет зашли представители спецслужб и арестовали Сагайдака», — сообщили в правоохранительных органах Украины.

По мнению СБУ, Сагайдак должен был организовать «мощную агентурную группу спецслужб РФ». Помимо этого, глава ритуальной службы, как заявляется, передавал России личные данные сотрудников украинских спецслужб и военнослужащих.

Накануне стало известно, что в Кривом Роге созданы группы из сотрудников силовых структур, которые начнут контролировать выполнение правил режима экономии электроэнергии.

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Василий Мека
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