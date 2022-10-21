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11:00, 21 октября 2022Бывший СССР

На Украине силовики начнут контролировать экономию электричества

В Кривом Роге группы силовиков начнут контролировать экономию электроэнергии

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В Кривом Роге созданы группы из сотрудников силовых структур, которые начнут контролировать выполнение правил режима экономии электроэнергии. Об этом сообщил глава администрации украинского города Александр Вилкул, передает РИА Новости.

По его словам, город также патрулируют мобильные бригады с участием сотрудников полиции. Нарушителей правил экономного потребления электроэнергии будут полностью отключать от энергоснабжения.

«Подчеркиваю: исключений не будет ни для кого. Сейчас эти рабочие группы работают и могу сказать — отключено уже 17 объектов бизнеса. От себя могу добавить, что отношение к владельцам этих объектов и их руководителям будет соответствующим», — сказал Вилкул.

Ранее заместитель офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что с 20 октября по всей Украине будет введено ограничение на поставку электроэнергии. Он также призвал жителей всех областей страны следовать данному предписанию во избежание отключений.

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Алевтина Запольская
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