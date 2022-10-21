В ООН оценили слова главы СНБО об исчезновении русского языка на Украине

В ООН заявили о не приносящей пользы риторике после слов Данилова о русском языке

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик оценил слова главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова об исчезновении русского языка на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«С начала этого конфликта мы видели много риторики, которая, мягко выражаясь, не приносит пользы», — сказал он, добавив, что и слова, и действия имеют значение.

Ранее Алексей Данилов заявил, что русский язык должен быть полностью искоренен на территории Украины, так как он является элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов для граждан страны.

В ответ на это глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вместо русского языка исчезнет Украина, которой руководят «такие персонажи». Он добавил, что сам Данилов является «наглядным примером того, во что может превратиться бывший русский человек».