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16:57, 21 октября 2022Бывший СССР

На Украине призвали полностью искоренить русский язык

Секретарь СНБО Украины Данилов призвал искоренить русский язык с территории страны

Фото: РИА Новости

Секретарь нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Говорит большой Львов» заявил, что русский язык следует полностью искоренить с территории страны.

По словам Данилова, русский язык является элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов для украинцев, а нарратив о необходимости достичь взаимопонимания с русскоговорящими украинцами является опасным для государства. В то же время секретарь СНБО считает правильным обязательное знание английского, помимо украинского языка.

«Насаждать сюда вот эти российские нарративы — это очень-очень опасная вещь. Якобы мы с ними должны друг друга понять, какие они, что они. Смотрите: нам от них ничего не надо. Пусть они от нас отцепятся, пусть идут на свои болота и квакают на своем русском языке», — подчеркнул он.

Данилов также посетовал на так называемых политических экспертов, которые выступают по телевидению и говорят на русском.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что в стране никогда не допустят того, что на Украине допустили по отношению к русскому языку. Глава государства заявил, что уважает украинский народ, их язык и культуру.

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Варвара Кошечкина
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