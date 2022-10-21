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20:25, 21 октября 2022Россия

В Крыму ответили на слова главы СНБО об исчезновении русского языка на Украине

Глава Крыма Аксенов на слова Данилова о русском языке ответил, что исчезнет сама Украина

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Исчезнет не русский язык, а сама Украина, которой руководят такие персонажи. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на заявление руководителя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

До этого Данилов заявил, что русский язык должен быть полностью искоренен на территории Украины. По его мнению, русский язык является элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов для украинцев.

«Исчезнет не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи. Данилов — наглядный пример того, во что может превратиться бывший русский человек», — написал глава Крыма.

До этого Аксенов предрекал, что Украина перестанет существовать в границах 1991 года. При этом территории, которые останутся под контролем киевских властей, создадут враждебный анклав против России и не оставят попытки дестабилизировать ситуацию, подчеркивал он.

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Анна Щербакова
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