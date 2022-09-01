Глава Крыма заявил о конце существования Украины в границах 1991 года

Глава Крыма Аксенов заявил, что Украина перестанет существовать в границах 1991 года

Украина перестанет существовать в границах 1991 года, однако завершение спецоперации России на ее территории станет лишь первым этапом демилитаризации. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала «Миллет».

«Украина в границах 1991 года больше существовать не будет, можно это назвать как угодно, наверное, полная ликвидация украинской государственности», — сказал он.

При этом территории, которые останутся под контролем киевских властей, создадут враждебный анклав против России и не оставят попытки дестабилизировать ситуацию, считает Аксенов.

«При этом то, что останется после капитуляции украинских властей, конечно, будет взято в оборот странами НАТО. Конечно, они не оставят свою агрессивную политику», — добавил глава полуострова.

Аксенов призвал следить за политическими процессами, «чтобы под боком у России не вырос новый враг в более серьезном обличье».