Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Глава Крыма заявил о конце существования Украины в границах 1991 года

Глава Крыма Аксенов заявил, что Украина перестанет существовать в границах 1991 года

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Украина перестанет существовать в границах 1991 года, однако завершение спецоперации России на ее территории станет лишь первым этапом демилитаризации. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала «Миллет».

«Украина в границах 1991 года больше существовать не будет, можно это назвать как угодно, наверное, полная ликвидация украинской государственности», — сказал он.

При этом территории, которые останутся под контролем киевских властей, создадут враждебный анклав против России и не оставят попытки дестабилизировать ситуацию, считает Аксенов.

«При этом то, что останется после капитуляции украинских властей, конечно, будет взято в оборот странами НАТО. Конечно, они не оставят свою агрессивную политику», — добавил глава полуострова.

Аксенов призвал следить за политическими процессами, «чтобы под боком у России не вырос новый враг в более серьезном обличье».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны указало на подготовку провокации ВСУ перед визитом МАГАТЭ
Россиянин Рублев вышел в третий круг US Open
Зеленский упразднил украинскую делегацию в Контактной группе
Российские военные уничтожили гаубицу М777 на харьковском направлении
Постред Франции оценил вероятность участия Макрона в Генассамблее ООН
В европейской стране зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян
Глава Крыма заявил о конце существования Украины в границах 1991 года
Житель Подмосковья ходил с иглой в бедре и не подозревал об этом
ЕК разрешила странам Европы распоряжаться изъятой у россиян валютой
Минюст США и ФБР отказались комментировать обыски в домах Вексельберга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.