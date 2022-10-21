Памятник Пьеру Нарциссу установят рядом с МГУ или РУДН

Экс-супруга Пьера Нарцисса заявила о планах установить артисту памятник у МГУ или РУДН

Экс-супруга скончавшегося исполнителя Пьера Нарцисса Валерия Калачева сообщила о планах установить артисту памятник. Об этом она рассказала в беседе с Telegram-каналом SHOT.

Бывшая жена музыканта заявила, что для постройки монумента уже найдены спонсоры, и подчеркнула, что поклонники могут внести средства в разработку проекта. Калачева добавила, что сейчас осталось выбрать эскиз скульптуры, а также оформить документы на установку памятника.

«Конечно, он будет красивый. Он будет стильный. Как он любил выглядеть», — рассказала Калачева. Экс-супруга музыканта добавила, что планирует разместить монумент или рядом со зданием МГУ (Пьер Нарцисс обучался в этом учреждении на факультете журналистики), или у здания РУДН (артист был участником команды КВН от этого университета).

Калачева отметила, что установить исполнителю памятник просили многие: «Просто потому, что он не только пел, но объединял в себе именно народы. Он всех передружил на фоне позитива, музыки. Все диаспоры. У нас есть даже случаи легендарные: люди десять лет были в ссоре, а он их помирил. И они благодарны, детей называли в честь него».

Пьер Нарцисс умер 21 июня в Москве. Исполнитель скончался в возрасте 45 лет в результате остановки сердца в ходе операции на почках.