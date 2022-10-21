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05:35, 21 октября 2022Россия

В результате удара по переправе в Херсоне пострадали дети и журналисты

Глава правительства Херсонской области Елисеев: при обстреле переправы погибли двое

Фото: Globallookpress.com

Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщил, что при обстреле переправы в Херсоне со стороны Вооруженных сил Украины погибли два человека, десять получили ранения, в том числе дети и журналисты. Его слова приводит ТАСС.

«В результате ракетного удара у нас, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие: на данный момент десять человек раненых и двое погибших. Это предварительные данные», — заявил чиновник.

Он уточнил, что для удара, судя по характеру травм, применялись кассетные ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, начиненные осколочными элементами.

Елисеев рассказал, что на месте происшествия работают спасательные службы и пять экипажей скорой помощи, раненых госпитализировали в Херсонскую областную больницу. При необходимости пострадавших могут транспортировать в медицинские учреждения Крыма.

Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста.

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Марина Совина
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