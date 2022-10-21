Власти раскрыли способ платить налоги за мобилизованных

Замглавы Минтруда Баталина раскрыла способ заплатить налоги за мобилизованных граждан

Заплатить налоги за гражданина, призванного в рамках частичной мобилизации, может родственник или любой знакомый. Такой способ раскрыла замглавы Министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина, передает РБК.

По ее словам, для этого необходимо зайти на сайт Федеральной налоговой службы (ФНС), указать ИНН мобилизованного и во вкладке «уплата налогов и пошлин» выбрать опцию «уплата за третье лицо». До этого такая схема раскрывалась в письме замглавы ФНС Андрея Бударина в территориальные органы.

Президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизации 21 сентября. Предполагается, что она завершится к концу октября, однако точной даты еще нет. Как объясняли ранее в ФНС, с призванных граждан обязанность платить налоги не снимается.

В том числе для предпринимателей обязательными остаются оплата страховых взносов за работников и подача бухгалтерской и налоговой отчетности, при этом выполнить эту функцию их знакомые или родственники не могут. В текущих условиях бизнесменам предлагается оформить доверенность на уплату налогов, в том числе это можно сделать через командира подразделения.

Накануне, 20 октября, Путин подписал закон, который позволяет давать кредитные каникулы мобилизованным владельцам малого и среднего бизнеса. Для этого заемщик и его родственники должны обратиться к кредитору до 31 декабря 2023 года с требованием предоставить льготный период.