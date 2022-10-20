Президент России Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет давать кредитные каникулы мобилизованным владельцам малого и среднего бизнеса. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Закон распространяется на субъектов бизнеса, которые заключили кредитный договор до даты мобилизации единственного участника бизнеса. Согласно новому порядку, теперь заемщик и его родственники имеют право обратиться к кредитору до 31 декабря 2023 года с требованием предоставить льготный период для отплаты. Такое же правило распространяется и на ипотечные кредиты.

Срок кредитных каникул рассчитывается по формуле: срок мобилизации плюс 90 дней. Этот срок продлевается в случае, если военнослужащий заемщик попал в больницу из-за ранений или заболел на службе. Если заемщика признают пропавшим без вести, то кредитные каникулы продлеваются на период до отмены такого решения либо до объявления гражданина умершим.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники военных действий «на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украины», а также члены их семей имеют право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.

