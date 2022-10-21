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11:49, 21 октября 2022Мир

Иранцев призвали покинуть Украину

МИД Ирана призвал граждан республики покинуть Украину и воздержаться от ее посещения

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Гражданам Ирана следует покинуть Украину, призвал иранский МИД. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Граждане, которые находятся сейчас на Украине, должны покинуть страну ради обеспечения своей безопасности и спасения своей жизни», — сказано в заявлении ведомства.

Кроме того, МИД республики попросил своих граждан воздержаться от посещения Украины в связи с эскалацией военных конфликтов и усилением нестабильности.

Ранее Тегеран отверг обвинения США в поставках дронов-камикадзе российской стороне для ведения специальной военной операции на Украине. Постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани заявил, что единицы оружейного экспорта Ирана не подпадают под действия условий иранской ядерной сделки.

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Виктория Кондратьева
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