Минюст признал иноагентом экс-депутата Илью Пономарева

Минюст внес экс-депутата Илью Пономарева в список физлиц-иноагентов

Минюст признал бывшего депутата Государственной Думы Илью Пономарева физлицом, выполняющим функции иностранного агента. Соответствующая запись появилась в списке на сайте ведомства.

По информации Минюста, он получал финансирование от Украины на осуществление политической деятельности.

8 октября полиция объявила Пономарева в розыск. В ведомстве уточнили, что экс-парламентарий повторно объявлен в розыск, так как нарушил подписку о невыезде и скрылся от меры пресечения.