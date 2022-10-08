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Экс-депутата Госдумы Пономарева объявили в розыск

Полиция объявила в розыск экс-депутата Госдумы Пономарева

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Полиция объявила в розыск бывшего депутата Государственной думы Илью Пономарева (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу МВД России.

В ведомстве уточнили, что экс-парламентарий повторно объявлен в розыск, так как нарушил подписку о невыезде и скрылся от меры пресечения.

Ранее стало известно об обысках у администраторов каналов на YouTube и в Telegram, которые принадлежат Пономареву. Как считает следствие, бывший депутат производит «из-за рубежа деструктивную деятельность против РФ в мессенджерах и соцсетях». Он был заочно арестован в рамках дела по статье о фейках против российской армии.

В 2014 году против Пономарева возбудили уголовное дело о растрате. После этого бывший депутат покинул страну и уехал в США, а после — на Украину, где получил гражданство.

6 октября стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов), которого подозревают в госизмене. По словам адвоката Вадима Прохорова, причиной послужили публичные выступления политика за рубежом, в которых он критикует российские власти.

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Константин Лысяков
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