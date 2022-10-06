Делом о госизмене Кара-Мурзы занялся Следственный комитет России

СКР расследует первое в своей истории дело о госизмене, в которой обвиняется Кара-Мурза

Следственный комитет России (СКР) занялся расследованием первого в своей истории дела о госизмене, прежде такого рода преступления были в подследственности ФСБ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Обвиняемым по этому делу стал оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ физлицом-иноагентом), в отношении которого СКР ведет уголовное дело по двум статьям — 207.3 («Распространение фейков о российской армии») и 284.1 («Осуществление деятельности нежелательной организации») УК РФ.

Исходя из этого первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин дал поручение СКР заняться и делом о госизмене.

По версии следствия, в марте 2022 года Кара-Мурза в своем выступлении перед законодателями штата Аризона в США «распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках жилых районов, объектов социальной инфраструктуры и применении иных запрещенных средств и методов ведения войны Вооруженными силами России на Украине». Расследование может быть засекречено, отмечает издание.

Ранее 6 октября адвокат Вадим Прохоров сообщил, что Кара-Мурзе предъявлено обвинение в госизмене. Ему вменяется три преступных эпизода, связанных с его публичными выступлениями в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне с критикой российских властей. Кара-Мурза свою вину не признает, отметил адвокат, добавив, что в его словах была открытая критика без какой-либо угрозы безопасности России.

По данным следствия, Кара-Мурза на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ) несколько лет оказывал помощь организациям из стран-членов НАТО, которая расценивается следствием как направленная против безопасности России.

Также отмечается, что Кара-Мурза получал за свои услуги 30 тысяч долларов в месяц. У него имеется гражданство Великобритании, также он является почетным резидентом США.

Он находится в СИЗО с весны.