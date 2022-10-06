Адвокат раскрыл суть дела о госизмене оппозиционера Кара-Мурзы

Адвокат: Кара-Мурзе предъявили обвинение в госизмене за публичную критику властей России

Следователи предъявили обвинение в госизмене оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ физлицом-иноагентом). Об этом ТАСС сообщил адвокат Вадим Прохоров.

Он раскрыл суть дела — Кара-Мурзе вменяется три преступных эпизода, связанных с его публичными выступлениями в других странах, содержащих критику российских властей.

Речь идет, в частности, о выступлениях в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне. Кара-Мурза свою вину не признает, отметил адвокат, добавив, что в его словах была открытая критика без какой-либо угрозы безопасности России.

6 октября стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о госизмене против оппозиционера. По данным следствия, он на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ) несколько лет оказывал помощь организациям из стран-членов НАТО, которая расценивается следствием как направленная против безопасности России.

Кара-Мурза получал за свои услуги 30 тысяч долларов в месяц. У него имеется гражданство Великобритании, также он является почетным резидентом США.

4 августа адвокат Прохоров сообщил, что его подзащитному предъявили обвинение в организации в России деятельности нежелательной организации. Поводом для возбуждения уголовного дела стало проведение мероприятия в поддержку политзаключенных в Москве 27 октября 2021 года. Кара-Мурза находится под арестом по делу о дискредитации Вооруженных сил России.