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Кара-Мурзу обвинили в организации деятельности нежелательной организации

Оппозиционера Кара-Мурзу обвинили в организации деятельности нежелательной организации

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ физлицом-иноагентом) предъявили обвинение в организации в России деятельности нежелательной организации. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров в четверг, 4 августа, передает ТАСС.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало проведение мероприятия в поддержку политзаключенных. Прохоров пояснил, что следователь приехал к его подзащитному в изолятор «Водник» и передал постановление о привлечении в качестве обвиняемого в новой редакции с добавлением части 1 статьи 234.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности»).

«Владимиру Кара-Мурзе вменяется в вину организация и проведение конференции в поддержку политзаключенных в Москве 27 октября 2021 года», — сказал адвокат.

27 июля Прохоров рассказал о возбуждении второго уголовного дела в отношении оппозиционера. По новой статье Кара-Мурзе грозит до 4 лет колонии.

8 июня Басманный суд Москвы на два месяца продлил срок ареста Кара-Мурзы по делу о дискредитации Вооруженных сил России. По решению суда оппозиционер останется под арестом до 12 августа 2022 года.

23 апреля следователи предъявили обвинение Кара-Мурзе в дискредитации российской армии. Его адвокат Ольга Михайлова пояснила, что предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

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Анна Щербакова
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