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Против Кара-Мурзы возбудили еще одно уголовное дело

Против оппозиционера Владимира Кара-Мурзы возбудили еще одно уголовное дело

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Против оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ физлицом-иноагентом) возбудили еще одно уголовное дело — об осуществлении деятельности «нежелательной организации». Об этом рассказал его адвокат Вадим Прохоров, сообщает «Интерфакс».

По словам адвоката, в настоящее время обвинение не предъявлено, подробности также неизвестны.

8 июня Басманный суд Москвы на два месяца продлил срок ареста Кара-Мурзы по делу о дискредитации Вооруженных сил России. По решению суда оппозиционер останется под арестом до 12 августа 2022 года.

23 апреля следователи предъявили обвинение Кара-Мурзе в дискредитации российской армии. Его адвокат Ольга Михайлова пояснила, что предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

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Сергей Истомин
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