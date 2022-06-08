Кара-Мурзе продлили срок ареста по делу о дискредитации российской армии

Суд в Москве на два месяца продлил срок ареста Кара-Мурзы по делу о дискредитации ВС РФ

Басманный суд Москвы на два месяца продлил срок ареста оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ физлицом-иноагентом) по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщается в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

По решению суда оппозиционер останется под арестом до 12 августа 2022 года. Заседание по делу Кара-Мурзы проходило в закрытом от прессы режиме. Об этом ходатайствовал следователь Андрей Задачин в связи «с тайной семьи обвиняемого», передает «Интерфакс».

23 апреля следователи предъявили обвинение Кара-Мурзе в дискредитации российской армии. Адвокат оппозиционера Ольга Михайлова уточнила, что предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

По словам адвоката, Кара-Мурза не признал вину. Санкция по данной статье предусматривает наказание от 5 до 10 лет тюрьмы.