Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кара-Мурзе продлили срок ареста по делу о дискредитации российской армии

Суд в Москве на два месяца продлил срок ареста Кара-Мурзы по делу о дискредитации ВС РФ

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Басманный суд Москвы на два месяца продлил срок ареста оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ физлицом-иноагентом) по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщается в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

По решению суда оппозиционер останется под арестом до 12 августа 2022 года. Заседание по делу Кара-Мурзы проходило в закрытом от прессы режиме. Об этом ходатайствовал следователь Андрей Задачин в связи «с тайной семьи обвиняемого», передает «Интерфакс».

23 апреля следователи предъявили обвинение Кара-Мурзе в дискредитации российской армии. Адвокат оппозиционера Ольга Михайлова уточнила, что предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

По словам адвоката, Кара-Мурза не признал вину. Санкция по данной статье предусматривает наказание от 5 до 10 лет тюрьмы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Автомобиль Госдумы сбил человека на переходе в центре Москвы
Троих жителей Татарстана осудят за создание экстремисткой ячейки
Появились подробности о ДТП с курьером и машиной с мигалкой в Москве
Российская компания решила конкурировать с Planet Labs и Maxar
Вайнштейну предъявят новые обвинения в харассменте
Врач предостерегла россиян от лечения солнечных ожогов «бабушкиными» методами
Рой диких пчел поселился в ЖК под Москвой и попал на видео
Кинолог назвал наиболее опасные для собак виды насекомых
Американские гимнастки захотели отсудить миллиард долларов у ФБР
Сбивший курьера на автомобиле с мигалкой водитель рассказал о моменте ДТП
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.