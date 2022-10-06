Владимира Кара-Мурзу заподозрили в госизмене

RT: следствие возбудило дело на Кара-Мурзу о госизмене за помощь организациям стран НАТО

Следователи возбудили уголовное дело о госизмене против оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ физлицом-иноагентом). Об этом сообщил RT источник.

По его словам, публицист на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ) несколько лет оказывал помощь организациям из стран-членов НАТО, которая расценивается следствием как направленная против безопасности России.

Кара-Мурза получал за свои услуги 30 тысяч долларов в месяц. У него имеется гражданство Великобритании, а также он является почетным резидентом США.

4 августа адвокат Вадим Прохоров сообщил, что его подзащитному предъявили обвинение в организации в России деятельности нежелательной организации. Поводом для возбуждения уголовного дела стало проведение мероприятия в поддержку политзаключенных в Москве 27 октября 2021 года. Кара-Мурза находится под арестом по делу о дискредитации Вооруженных сил России.