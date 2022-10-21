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12:36, 21 октября 2022Россия

В Совфеде призвали Зеленского отказаться от мании величия

Сенатор Цеков: Зеленскому не стоит мечтать, что Россия получит статус преступника
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит отказаться от мании величия и даже не мечтать, что Россия когда-нибудь получит статус «преступника». Об этом высказался член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, передает РИА Новости.

По словам парламентария, с ходом специальной военной операции уважение к России лишь возрастает. «У Зеленского мания величия, он решил стать пророком мирового сообщества и давать оценки руководителям других государств», — подчеркнул сенатор.

Цеков добавил, что к США и их европейским союзникам уважение уже снизилось и будет снижаться дальше. В настоящее время идет формирование многополярного мира, и действия России другие страны прекрасно понимают, резюмировал сенатор.

Ранее депутат Государственной Думы Олег Морозов заявил, что Зеленскому кажется, что мир, как и он сам, держится на оружии и деньгах, поставляемых Киеву, поэтому он смел в своих высказываниях. По мнению парламентария, президент Украины из своего бункера видит «только стволы натовских гаубиц».

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Юлия Ямпольская
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