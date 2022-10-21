Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:21, 21 октября 2022Россия

В Госдуме объяснили смелость в высказываниях Зеленского

Депутат Госдумы Морозов: Зеленскому кажется, что мир держится на оружии и деньгах

Фото: Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому кажется, что мир, как и он сам, держится на оружии и деньгах, поставляемых Киеву, поэтому он смел в своих высказываниях. Так это объяснил депутат Государственной Думы Олег Морозов, передает РИА Новости.

По словам парламентария, президент Украины из своего бункера видит «только стволы натовских гаубиц». «И ему кажется, что современный мир держится, как и он сам, только на этих стволах и на долларах, которые ему грузовиками привозят. Отсюда убогая смелость его риторики», — подчеркнул Морозов.

Другие страны всегда будут вести диалог с Россией, в том числе на саммите «Большой двадцатки» (G20). «А вот с ним (президентом Украины Владимиром Зеленским — прим. "Ленты.ру") только до тех пор, пока нужен хозяевам. Ибо он и есть сегодня главный европейский отморозок», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Зеленский в начале декабря опубликует сборник своих выступлений. В сборник «Послание с Украины» войдут выступления президента страны с 2019 по 2022 год, которые он выбрал сам, чтобы через них «рассказать историю украинского народа».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
При обстреле переправы в Херсоне погиб российский продюсер Олег Клоков
В мэрии Москвы рассказали о ходе реновации
СКР возбудил дело из-за обстрела ВСУ мирных жителей на переправе в Херсоне
Назван размер пособия Трасс после ухода с поста премьера
Россияне поспорили с Илоном Маском и рассказали о России будущего
Компании из «дружественных» стран массово покинули российский рынок
Москвичи резко заинтересовались арендой элитных квартир
В Белоруссии заочно осудят Тихановскую
Эмили Ратаковски призналась в использовании своей сексуальности ради заработка
Роналду прокомментировал отстранение от тренировок с «Манчестер Юнайтед»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.