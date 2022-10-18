Президент Украины Зеленский опубликует сборник своих выступлений

Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря опубликует сборник своих выступлений. Об этом говорится на сайте американского издательского дома Penguin Random House.

Как сообщили в издательстве, в сборник «Послание с Украины» войдут выступления Зеленского с 2019 по 2022 год, которые он выбрал сам, чтобы через них «рассказать историю украинского народа». Планируется, что книга выйдет 6 декабря, а печатное издание будет стоить 16 долларов. Ожидаются также электронная и аудиоверсии сборника речей.

Ранее Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал жителей Украины по возможности сократить потребление электричества с 17 до 23 часов и предупредил об ограничении поставок электричества в ряде городов. По его словам, это необходимая мера для стабильной работы энергосистемы республики.