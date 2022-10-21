Рукопись сценария фильма Годара продали за 302 тысячи евро

Рукопись сценария фильма «Презрение» Жан-Люка Годара продали за 302 тысячи евро

На аукционе Christie's в Париже продали рукопись сценария фильма «Презрение» франко-швейцарского режиссера Жан-Люка Годара. Об этом сообщает издание Le Progres.

Рукопись ушла с молотка за 302,4 тысячи евро. Изначально лот оценивался в сумму 120-180 тысяч евро. Сценарий содержит 59 страниц текста, написанных синими чернилами от руки. Он также включает 24 машинописных листа с исправлениями и поправками Годара.

Фильм «Презрение» по мотивам одноименного романа итальянского писателя Альберто Моравиа вышел в 1963 году. Картина рассказывает о сценаристе Поле Жавале, который пытается заработать деньги на эксплуатационном фильме. Одновременно с этим кинодеятель знакомит свою жену с продюсером кино. Ради работы Жаваль закрывает глаза на знаки внимания коллеги в сторону своей супруги. В фильме снялись Брижит Бардо, Мишель Пикколи, Фриц Ланг и другие.

Ранее сообщалось, что сценарий фильма «Зеркало» режиссера Андрея Тарковского выставили на торги.