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14:12, 21 октября 2022Наука и техника

В Польше начались испытания корейской БМП

Defence24: в Польше начали испытания корейской БМП AS-21 Redback

Фото: 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces / Wikimedia

В Польше начали испытания корейской боевой машины пехоты (БМП) AS-21 Redback, которая может заменить устаревшие машины в вооруженных силах страны. БМП испытывают в 18-й механизированной дивизии. Об этом сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак, пишет Defence24.

Redback испытывают вместе с польской БМП Borsuk. В рамках тестов, которые завершатся в конце октября, проведут ходовые испытания, а также дневные и ночные стрельбы.

Масса машины составляет 42 тонны. Redback оснащена дизельным двигателем MTU MT 881 Ka-500 мощностью 1000 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Машина получила двухместную башню EOS T2000 с автоматической пушкой Bushmaster Mk 44/S калибра 30 миллиметров и пулеметом. Также башня может нести пусковые установки с ракетами Javelin или Spike.

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Даниил Иринин
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