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В Польше модернизировали советскую разведывательную машину

В Польше представили модернизированную разведывательную машину BWR-1M на базе БМП-1

Фото: Adam Świerkowski / Defence24.pl

На выставке MSPO 2022 в Польше впервые представили модернизированную версию боевой разведывательной машины (БРМ) BWR-1M, построенную на базе разработанной в СССР БМП-1. Об этом сообщает Defence24.

Польское предприятие Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne разработало усовершенствованную машину в рамках контракта на модернизацию 18 БРМ BWR-1S и BWR-1D. Обновленные машины, которые проходят капитальный ремонт, оснащают новым оборудованием.

BWR-1M получила цифровую систему связи, систему кругового обзора с тепловизионным прибором JIM LR, оптико-электронную станцию ZIG-T-2R, радар разведки поля боя SR HAWK и новую систему навигации. Также машину оснастят системой предупреждения о лазерном облучении SSP-1N Obra 3, которая маскирует БРМ от систем наведения противотанковых ракет.

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Под обозначением BWR-1D в Польше эксплуатируют советские БРМ-1К. Также польские военные используют чехословацкие разведывательные машины BPzV на базе БМП-1, которые получили обозначение BWR-1S.

В июле «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны России партию модернизированных БРМ-1К. Усовершенствованные машины получили новое боевое отделение с пушкой 2А72 калибра 30 миллиметров.

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Даниил Иринин
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