Названа причина рекордно быстрой отставки Лиз Трасс

Аналитик Дудаков объяснил отставку Лиз Трасс ошибкой с налоговой реформой

Рекордно быстрая отставка Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании связана с ее ошибочной и недальновидной налоговой реформой, суть которая она не донесла ни до общества, ни до инвесторов. Данная реформа усугубила и без того кризисное положение британской экономики. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Малек Дудаков.

«Прежде всего, нужно понимать, что Трасс заняла пост премьера в период крайне сложной ситуации в британской экономике: здесь и рост инфляции, и энергокризис, — сказал политолог. — Положение страны оказалось худшим во всей "Большой семерке", даже на фоне ЕС показатели оказались достаточно плохими в плане роста экономики и инфляции. И Трасс в любом случае вряд ли смогла бы решить эти проблемы».

Тем не менее, политик дополнительно усугубила ситуацию проектом больших, но непродуманных налоговых реформ. Дудаков напомнил, что Трасс предложила резко понизить налоги, что вызвало бы сокращение доходов в бюджет и «дыру», которая, по некоторым оценкам, могла бы достигнуть 50 миллиардов фунтов.

«И все это на фоне дефицита, который и без того может стать рекордным. Все это вызвало вопрос о том, способна ли Британия в принципе расплачиваться по своим долгам, что спровоцировало уже мини-долговой кризис, из-за которого фунт просел почти до паритета с долларом, а долговые бумаги страны начали распродавать», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Проблема здесь связана не только с сутью реформ, но и с тем, что Трасс не объяснила ни инвесторам, ни обществу, что именно хочет сделать. Именно по этой причине мы увидели такой шок и лихорадочную реакцию рынков Малек Дудаков политолог

Под давлением депутатов премьер-министр была вынуждена урезать программу, но она уже успела нанести ущерб. Это, по словам Дудакова, уменьшило не только рейтинги самой Трасс, но и рейтинги консервативной партии: по разным оценкам, проходи выборы сейчас, консерваторы лишились бы большей части своих мест.

Премьер-министр Великобритании подтвердила свою отставку 20 октября. Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера.