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16:16, 21 октября 2022Экономика

Ушедшая из России компания заявила о значительном росте выручки

Renault увеличила выручку на 20,5 процента в третьем квартале

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Французская автостроительная компания Renault Group заявила о значительном росте выручки в третьем квартале 2022 года. Показатель увеличился на 20,5 процента в годовом выражении (до 9,8 миллиарда евро), говорится в отчете.

Выручка от продаж автомобилей достигла девяти миллиардов евро, взлетев на 21,7 процента. По всему миру группа смогла реализовать 481 тысячу машин. В Renaul отметили, что считали показатели без учета прибыли от российского концерна «Автоваз» и российского офиса Renault. Крупнейшими рынками для компании остаются Франция, Германия и Италия.

Renault ушла из России 23 марта. Официальная причина — трудности с поставками комплектующих. Московский завод Renault перешел в собственность городских властей.

Позже компания оценила чистый убыток от прекращения деятельности в стране в 2,3 миллиарда евро. При этом чистый долг группы в связи с уходом из России снизился на 0,5 миллиарда евро.

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Платон Щукин
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