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03:00, 21 октября 2022Мир

Байден раскритиковал ничего не смыслящих в политике республиканцев

Байден раскритиковал республиканцев, добивающихся сокращения выделения США помощи Украине

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден выступил с критикой в адрес представителей Республиканской партии, которые намерены в случае победы на выборах в Конгресс в ноябре добиться сокращения выделения Вашингтоном помощи Украине. По его словам, эти конгрессмены ничего не смыслят в политике, сообщает ТАСС.

«Они говорят, что если они победят, то, вероятно, не будут продолжать финансировать Украину. У них нет никакого понимания американской внешней политики», — заявил глава государства.

Ранее американские конгрессмены решили до января 2023 года принять закон о выделении Украине военной помощи на сумму до 50 миллиардов долларов. Предполагается, что закон примут в ускоренном порядке из-за опасений, что новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре выборов займет «более скептическую позицию» по выделению помощи Киеву.

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Марина Совина
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