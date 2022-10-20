США решили ускоренно одобрить выделение помощи Украине

NBC: конгрессмены США решили ускоренно до января одобрить выделение помощи Украине

Конгрессмены США решили до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает NBC со ссылкой на неназванных конгрессменов.

Предполагается, что закон примут в ускоренном порядке на фоне опасений о том, что новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре выборов займет «более скептическую позицию» по выделению помощи Киеву.

«Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год», — рассказал сенатор-республиканец, добавив, что по сравнению с этим пакетом, 12-миллиардный пакет представляется как мелочь.

Ранее Financial Times заявили, что украинских политиков привело в ужас предложение лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о «перекрытии крана» финансирования Украины в случае своей победы на промежуточных выборах.