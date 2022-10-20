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10:00, 20 октября 2022Мир

На Украине удивились предложению США о «перекрытии крана» финансирования

FT заявила об удивлении Киева из-за предложения республиканцев сократить помощь Украине
Kevin McCarthy

Kevin McCarthy. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Украинские политики удивились предложению Республиканской парти США о «перекрытии крана» финансирования Украины в случае своей победы на выборах в палату представителей Конгресса США. Об этом пишет Financial Times (FT).

Член партии Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News предположил, что американцы, столкнувшись с рецессией, просто «не станут выписывать Украине карт-бланш». Член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол, говоря о финансировании Украины, добавил, что республиканцы хотят «видеть больше подотчетности и надзора».

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«Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти», — заявил глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Радс. Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев рассчитывает на «постоянную двухпартийную поддержку» со стороны Вашингтона.

Ранее официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер рассказала, что Вашингтон готов оказывать поддержку Киеву столько, сколько будет нужно. По ее словам, США собираются продолжить предоставлять Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь.

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Варвара Кошечкина
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